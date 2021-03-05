Москва, , 14:55 — REGNUM Мировая экономика в 2021 году будет восстанавливаться медленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака, который признался, что видит «признаки восстановления экономики, восстановления спроса» на нефть.

«Мировая экономика постепенно приспособилась к пандемическим проблемам — этого нельзя отрицать. Совокупный мировой спрос на средства производства и товары конечного потребления постепенно восстанавливается. Растёт деловая активность. Об этом говорят усилившиеся темпы инфляции во многих странах, — сказал Ковригин. — За эпохой рецессии всегда следует экономический подъем — это закон цикличности мировой экономики. Растёт и цена на нефть».

Однако, как подчеркнул Ковригин, этот рост может быть чисто конъюнктурным — морозы в Европе, стремление стран пополнить запасы сырья.

«Спрос на нефть от пандемии сильно не зависит, поэтому оснований для долгосрочного повышения цены на этот товар пока нет. Думаю, что в 2021 году нефтяные котировки останутся в коридоре 50−70 долларов за баррель, — сказал экономист. — Для российской экономики важнее не показатель деловой активности или объем спроса на товары конечного потребления, а именно нефтяные котировки».

Поэтому, по мнению Ковригина, 2021 год должен стать годом очень медленного восстановления экономики.

«Однако России, и так пережившей пандемию и рецессию наименее болезненно из-за ориентации экономики на экспорт нефти, надеяться на что-то быстрое нельзя», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что можно ожидать усиления рыночного оптимизма и закрепления мировых цен на нефть на отметке 70 долларов США.

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