Сеул, , 14:47 — REGNUM Министерство образования Вьетнама добавило корейский и немецкий языки в список основных иностранных языков, которые будут преподавать в начальных школах, начиная с августа текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на южнокорейский правительственный источник.

По данным источника, популярность корейского языка во Вьетнаме объясняется распространением корейской поп-культуры и углублением экономических связей между двумя странами.

В настоящее время во Вьетнаме в качестве основных иностранных языков изучают английский, китайский, японский, французский и русский языки.

Напомним, что с 2019 года в средних и старших классах Вьетнама преподают корейский язык в качестве второго иностранного языка. В настоящее время корейский язык изучают около полутора тысяч школьников.