Саратов, 5 марта, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В предстоящие сутки на территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Андрей ИА Красная Весна Туман на дороге

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В субботу, 6 марта в связи с ухудшением погоды объявлен желтый уровень опасности. Местами по области прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах сильная гололедица. Днем возможно усиление северо-восточного ветра, порывами до 15 м/с.

Температура воздуха в ночь на субботу составит минус 8 градусов, днем — минус 1 градус. Облачно, осадков не ожидается.

Кратковременный снег и дождь возможны 7 и 8 марта. Температура воздуха в Международный женский день днем будет около +1 градуса, ночью — минус 4.

Как сообщало ИА REGNUM, гром и молния в Чебоксарах — в прямом смысле слова! В столице Чувашии в один миг кружащиеся снежные хлопья преобразовались в мощнейший снегопад, который накрыл город 4 марта в 14:50. А затем грянул гром — и сверкнула молния через белую толщу плотного снегопада.

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