Монреаль, Канада, , 14:02 — REGNUM Раскраску болида команды «Формулы-1» «Хаас» будет изучать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 5 марта сообщает портал Formula1 News.

«WADA осведомлено об этом вопросе и изучает его с соответствующими органами», — заявили в WADA.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта «Хаас» представил новый болид на сезон-2021, который раскрашен в цвета российского флага. Титульным спонсором команды стала компания «Уралкалий».

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены лишены возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом страны.

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