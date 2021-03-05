Ташкент, 5 марта, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Узбекистане Олган Бекар вручил верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову, сообщили 5 марта в пресс-службе узбекистанского МИД.

Mfa.uz Олган Бекар и Абдулазиз Камилов

После церемонии вручения верительных грамот собеседники обсудили визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Узбекистан. Стороны также обсудили развитие экономических и культурно-гуманитарных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−9 марта глава МИД Турции планирует посетить Ташкент. Делегация турецкого внешнеполитического ведомства откроет генеральное консульство Турции в Самарканде.