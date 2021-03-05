Валлетта, , 13:40 — REGNUM Матч между сборными Мальты и России по футболу пройдёт без зрителей. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Мальты.

«Все матчи на Мальте проходят при пустых трибунах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матч Мальта — Россия пройдёт в соответствии с протоколом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и местными протоколами здравоохранения.

Сборные Мальты и России сыграют в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча состоится 24 марта на Мальте.

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