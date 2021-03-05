Андижан, Узбекистан, , 13:31 — REGNUM Спасатели в узбекистанском Андижане ликвидировали возгорание на заводе по производству синтепона «Чинобод», сообщили 5 марта в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Возгорание началось 5 марта в 8:21 (6:21 мск). Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через три минуты. Площадь возгорания составила 200 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября 2020 года в Чиназском районе Ташкентской области Узбекистана загорелась емкость с горючим вместимостью 5 тыс. тонн. Воспламенение произошло во время ремонтных работ.

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