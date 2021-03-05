Сухиничи, Калужская область, 5 марта, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В канун приближающего весеннего праздника 8 Марта сотрудники исправительной колонии №5 в городе Сухиничи организовали фото-экспозицию «Я и моя мама». Целью выставки стало напоминание о главном человеке в жизни каждого — матери. Об этом 5 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Калужской области.

40.fsin.gov.ru На фотовыставке «Я и моя мама»

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По словам заместителя начальника колонии Николя Лапшин, на представленных фотографиях женщины со своими детьми полны любви и нежности. В каждой семье именно женщина создает особый мир, наполняя его уютом и теплом, чтобы ребенок рос в любви и заботе. Материнская любовь придает силы, вдохновляет и раскрывает возможности каждого.

«Мы привыкли думать, что мама сильная, она не нуждается в поддержке. Но это не так. Источник энергии каждой мамы — это объятия и ласковые слова её деток. Будьте же счастливы и любимы дорогие женщины, и не только в праздничные дни марта», — сказал Николай Лапшин.