Санкт-Петербург, 5 марта 2021, 13:18 — REGNUM После перевода начальника Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Александра Клауса на должность заместителя председателя СК РФ на освободившееся место в статусе и.о. назначили его заместителя Марину Парастаеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Парастаева Марина будет исполнять обязанности руководителя ГСУ Петербурга.
Парастаева Марина будет исполнять обязанности руководителя ГСУ Петербурга.
Spb.sledcom.ru

Напомним, 3 марта указом президента России Владимира Путина, 47-летний генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус пошел на повышение. После семи лет работы в руководящей должности в ГСУ СКР по Петербургу его повысили до заместителя Александра Бастрыкина.

Исполнять обязанности главы ГСУ в Петербурге назначили его заместителя, которая работала с Клаусом с 2011 года, когда тот пришел еще в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу.

На тот момент Марина Парастаева работала заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, затем до 2015 года — заместителем руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

С 2015 по 3 марта работала в должности первого заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Марина Парастаева — генерал-майор юстиции. Почетный работник прокуратуры РФ. Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

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