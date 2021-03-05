Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM После перевода начальника Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Александра Клауса на должность заместителя председателя СК РФ на освободившееся место в статусе и.о. назначили его заместителя Марину Парастаеву. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Парастаева Марина будет исполнять обязанности руководителя ГСУ Петербурга. Spb.sledcom.ru

Напомним, 3 марта указом президента России Владимира Путина, 47-летний генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус пошел на повышение. После семи лет работы в руководящей должности в ГСУ СКР по Петербургу его повысили до заместителя Александра Бастрыкина.

Исполнять обязанности главы ГСУ в Петербурге назначили его заместителя, которая работала с Клаусом с 2011 года, когда тот пришел еще в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу.

На тот момент Марина Парастаева работала заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, затем до 2015 года — заместителем руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

С 2015 по 3 марта работала в должности первого заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Марина Парастаева — генерал-майор юстиции. Почетный работник прокуратуры РФ. Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

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