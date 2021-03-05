Горно-Алтайск, 5 марта, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Женщины составляют около 52,5% населения Республики Алтай или 115,6 тыс. человек. Таким данные сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата в преддверии Международного женского дня.

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Средний возраст прекрасной половины жителей региона составил 36,4 лет, что почти на 4 года превышает аналогичный показатель среди мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни среди женщин и мужчин составляет 76,8 и 65,8 года соответственно.

Работают в республике 42% женщин старше 15 лет. 42% занятых женщин имеют высшее образование.

«Традиционно «женскими» видами экономической деятельности являлись финансы и страхование (доля женщин 95,0%), здравоохранение (83,3%), образование (74,5%), торговля оптовая и розничная (57,5%)», — отметили в службе статистики.