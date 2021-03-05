Москва, , 12:26 — REGNUM В ближайшие годы туристическая отрасль сможет занять более весомую позицию в экономике России. Об этом 5 марта заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Туризм в ближайшие годы должен занять достойное место в российской экономике», — заявил Игнатьев.

По его словам, пандемия показала, что туризм является локомотивом многих смежных отраслей. При этом сейчас представители отрасли ожидают нормализации ситуации уже в среднесрочной перспективе.

«У нас появился свет в конце тоннеля. Мы видим, что все идет к тому, что пандемия будет побеждена в этом году, что мир снова станет открытым», — заявил Игнатьев.

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