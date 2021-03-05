Оренбург, 5 марта, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внёс изменения в Указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Актикоронавирусный режим продлен до 22 марта, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

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Список ограничительных мер значительно поредел в связи с улучшением эпидситуации в регионе. Под запретом остается работа ночных клубов, кальянных и продажа напитков на розлив. По-прежнему действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Напомним, в Оренбуржье стабилизируется эпидобстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Суточный показатель становится с каждым днем все меньше.