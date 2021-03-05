Москва, , 12:04 — REGNUM На данный момент у туристов из России есть возможность отправиться во все пять популярных внешних направлений. Об этом 5 марта президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Россияне могут поехать в 40 стран мира. По-разному везде — где-то карантин придется пройти», — сказал Игнатьев.

В то же время регулярное сообщение у России есть только с 24 странами из 40 государств, которые открыли границы для граждан РФ.

«Может, не ежедневно рейсы летают, но они летают регулярно. Но реально туристический поток формируется в пять стран. Это Турция, Арабские Эмираты, Мальдивы, Танзания и Куба. Летний поток может быть сформирован в эти пять стран», — заявил Игнатьев.

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