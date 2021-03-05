Калуга, 5 марта, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В преддверии весеннего праздника — Международного женского дня калужские полицейские в рамках традиционной акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» поздравили матерей и вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом 5 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф В Калуге поздравили с праздником весны матерей и вдов сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.

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Сотрудники полиции подарили женщинам цветы и сладкие подарки, передали поздравительные открытки с теплыми пожеланиями благополучия, счастья и успехов во всех добрых делах.

По инициативе коллектива областного драматического театра вдовам полицейских, проживающих в Калуге, вручены пригласительные билеты на лучшие спектакли.