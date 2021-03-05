Стокгольм, , 11:33 — REGNUM 4 марта градус обстановки в Риксдаге накалился до предела, после того как депутат от «Шведских демократов» Тобиас Андерссон спросил министра юстиции Швеции Моргана Йоханссона, чувствует ли он ответственность за нападения на прохожих в Ветланде. В ответ министр обвинил «Шведских демократов» в «натравливании шведов против иммигрантов». Об этом сообщила газета Fria Tider.

В своем вопросе к Моргану Йоханссону парламентарий Андерссон заявил, что 22-летний мужчина, заключенный под стражу за сразу семь случае покушения на убийство в Ветланде, является «афганцем, который ранее был осужден в Швеции за преступления».

»Мы знаем, что бесчисленное количество серьезных насильственных и сексуальных преступлений ранее совершалось людьми, которым в Швеции нечего делать… На этом фоне я хотел бы спросить Моргана Йоханссона, чувствует ли он ответственность за то, что эти преступления стали возможными», — заявил с трибуны Андерссон.

В свою очередь Йоханссон ответил, для него «всегда не имело значения, черный человек или белый». Однако так, по мнению министра, «Шведские демократы» не читают.

«Но я также постоянно подвергаю сомнению попытки «Шведских демократов использовать эти трагические и ужасные события для разжигания конфликтов, чтобы настроить людей друг против друга, не в последнюю очередь для того, чтобы натравливать шведов против иммигрантов. Я не думаю, что это правильный путь в то время, когда нам нужно объединиться», — заявил министр.

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