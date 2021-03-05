Улан-Удэ, , 11:09 — REGNUM Служба статистики в Бурятии представила к Международному женскому дню «женскую статистику». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, представители прекрасного пола составляют около 52,3% населения республики или 515,2 тыс. человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 марта — все новости»

Средний возраст женщин в регионе составляет 38,3 года, что больше на 4,5 года аналогичного показателя среди мужчин. При этом средняя продолжительность жизни жительниц Бурятии достигает 76,1 года, тогда как мужчины в среднем доживают лишь до 65,4 года. Смертность среди мужчин выше в 1,3−1,5 раза.

Ситуация с размером зарплаты противоположная. Так, по данным выборочного обследования зарплаты за октябрь 2019 года женщины в республике получали меньше мужчин в среднем в 1,4 раза.

«Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами», — отметили в службе статистики.