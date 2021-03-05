Чита, 5 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Традиционная акция «Букет для автоледи» в преддверии Международного женского дня стартовала в Чите. Как сообщает сегодня, 5 марта, официальный телеграм-канал городской мэрии, вместе с активистами партии «Единая Россия» и волонтерами женщин поздравил депутат думы городского округа «Город Чита» (фракция партии «Единая Россия») Алексей Барковский.

Мэрия Читы В Забайкалье с 8 марта поздравили женщин – автомобилисток

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«Эта акция стала нашей доброй традицией. Ежегодно в канун 8 Марта мы таким образом поздравляем прекрасную половину человечества. Благодарим за активное участие в мероприятии сотрудников ДПС, ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю», — пояснил депутат.

По его наблюдениям, читинки сегодня находятся в предпраздничном настроении. Но когда сотрудники ДПС дают команду остановиться, то многие ожидают проверки документов, и, когда вместо этого им вручают цветы, женщины с удивлением и радостью принимают поздравления.