Стокгольм, , 10:52 — REGNUM 3 марта сотрудникам Полиции Швеции удалось арестовать 22-летнего подозреваемого через три минуты после прибытия первых патрульных в Ветланду. Мужчина был вооружен холодным оружием. Об этом заявили представители Полиции Швеции в ходе пресс-конференции во второй половине дня 4 марта.

Шведский полицейский Håkan Dahlström

Государственное обвинение ходатайствовало о задержании подозреваемого в семи покушений на убийство.

«При задержании преступник был вооружен», — заявил начальник местного отделения Полиции Юнас Линделл.

«Полицейские остановили совершение насилия, выстрелив преступнику в ногу», — отметила заместитель начальника региональной полиции Карина Леннквист.

С момента прибытия полицейских в Ветланду прошло три минуты, прежде чем преступник был арестован.