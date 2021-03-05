Новокузнецк, Кемеровская область, 5 марта, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Новокузнецке в преддверии Международного женского дня зал ожидания пригородного вокзала украсили ростовыми декоративными цветочными букетами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Западно-Сибирская железная дорога Пригородный вокзал в Новокузнецке украсили ростовыми цветочными букетами

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Уточняется, что шесть цветочных фонтанов высотой от 1,5 до 2 метров сделали сотрудники вокзала. Над композицией они работали около двух месяцев.

Кроме того, в преддверии 8 Марта на пригородном вокзале Новокузнецка откроется художественная выставка «Весна». На ней будет представлено более 30 картин новокузнецких мастеров изобразительного искусства.