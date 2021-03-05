Москва, , 10:47 — REGNUM Арестованный в рамках расследования дела о мошенничестве на заводе «Амурсталь» предприниматель Николай Шухов доставлен из Хабаровска в Москву для проведения следственных мероприятий. Об этом 5 марта сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Николай Шухов был этапирован в столичный регион для допроса и проведения следственных действий по делу», — сказал собеседник.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство и расследуется центральным аппаратом Следственного комитета России.

Напомним, фигурантами по уголовному делу о мошенничество на заводе «Амурсталь» кроме руководителя ломозаготовительной компании «Торэкс» Николая Шухова проходят учредитель и генеральный директор ООО «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, а также два депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Они были задержаны в Хабаровске в июле 2020 года. Всем предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к хищению путём обмана имущества ООО «Торэкс-Хабаровск» (завод «Амурсталь») была задержана бывший главный бухгалтер компании ООО «Торэкс» Галина Алейникова.

Её обвиняют в приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере. По версии следствия, Галина Алейникова совместно с фигурантами уголовного дела намеревалась похитить более 305 млн рублей ООО «Торэкс-Хабаровск» путём искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности.

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