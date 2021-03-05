Харьков, Украина, , 10:44 — REGNUM Депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко от партии «Европейская солидарность» исключили из фракции за выступление на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба фракции 4 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

В «Европейской солидарности» отметили, что депутат выступал на «языке агрессора» и не реагировал на замечания.

«По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона «о языке» — сказано в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Александр Дорошенко сообщил на странице в социальной сети Facebook, что выступал с трибуны впервые, разволновался и поэтому перешёл на родной русский язык.

«Буду откровенен: я, как и преимущественное большинство харьковчан, в быту являюсь русскоязычным», — добавил депутат.

Политик извинился за это перед украинским обществом и пообещал в будущем разговаривать только на украинском языке.

Напомним, власти Украины обвиняют Россию в некой «агрессии», снимая с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе в 2014 году. Никаких доказательств этой самой «агрессии» за семь лет так и не нашли.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не должна «отдавать» русский язык России, а вещать на нём на иностранную аудиторию.

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