Киев, , 02:15 — REGNUM Вещание украинских телеканалов, в том числе и на русском языке, предложил распространить на весь мир глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом он заявил 2 марта в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», опубликованном на видеохостинге YouTube.

По мнению министра, русский язык относится не только к России, а, как и русская культура, представляет интерес и для украинских граждан.

«Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы (вещали) по всему миру, в том числе русскоязычные… Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит (одной только) России. В Украине государственный язык — украинский… Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам. Почему я должен ее отдавать?» — сказал чиновник.

Аваков также считает, что украинские телеканалы на русском языке пользовались бы спросом у зарубежных зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года украинские власти запретили всем русскоязычным школам страны вести обучение на русском языке, начиная с пятых классов. С 16 января 2021 года предприятия, работающие в сфере торговли и услуг на Украине, обязаны обслуживать клиентов только на украинском языке. 5 февраля украинский президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не даст «приватизировать» русский язык.

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