Москва, , 10:29 — REGNUM В Рособрнадзоре выразили надежду, что сроки сдачи Единого госэкзамена не придётся передвигать из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев.

«Надеемся, что не будет все на июль передвигаться, на август», — сказал Музаев.

Согласно расписанию, ЕГЭ в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный срок — с 12 по 17 июля. ГВЭ школьники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительные сроки — 13−17 июля и 3−15 сентября.