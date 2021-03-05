Москва, , 10:23 — REGNUM Новый «налог на Google», в случае его введения в России, может быть переложен на потребителя. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Виталий Никандров.

Он прокомментировал информацию о том, что в правительстве России обсуждают введение нового налога для международных IT-компаний.

«Необходимость обновления налога для транснациональных компаний, занимающихся сбором и анализом данных о потребительском поведении российских граждан в сети Интернет, обусловлена следующими факторами. Во-первых, компании, не зарегистрированные в России и не платящие здесь налоги, тем не менее, изучают потребительское поведение россиян и формируют свои маркетинговые и рекламные стратегии. Во-вторых, иностранные компании занимаются внедрением программного обеспечения, которое конкурирует с программным обеспечением российского производства. В-третьих, отечественная IT-отрасль нуждается в дополнительном финансовом стимулировании, но покрывать ее субсидирование за счет государственного бюджета нецелесообразно, и в правительстве увидели новый источник финансирования в иностранных компаниях», — сказал эксперт.

По его словам, на гражданах России, рядовом потребителе или малом бизнесе, новый налог отразится скорее негативно.

«Любые компании стремятся перекладывать вновь возникающие расходы на конечного потребителя. Отсюда следует увеличение стоимости предлагаемых товаров и услуг. Когда в 2017 году был введен первый «налог на Google», стоимость программного обеспечения иностранного производства повысилась. Очевидно, что и сейчас российский рынок могут ждать схожие последствия. С другой стороны, подобные законы действуют во многих странах мира и, строго говоря, их введение является общемировой практикой, отвечающей тенденциям развития современного общества, функционирования рынка виртуальных услуг и информационно-коммуникационных технологий. Поэтому любые возражения не отменят необходимость введения этого налога, даже если сейчас правительство и не будет его модернизировать, то неизбежно через некоторое время вернется к данному вопросу», — считает Никандров.

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