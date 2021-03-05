Сочи, Краснодарский край, 5 марта, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Сочи утвердили предмет охраны санаториев «Родина» и «Золотой Колос», об этом сообщили 5 марта в пресс-службе администрации региона. На территории этих санаторных комплексов в годы войны размещались пять госпиталей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В Сочи утверждён предмет охраны двух санаториев

«Во время войны Сочи являлся, по сути, спасительным тылом страны. В городе под нужды раненых переоборудовали все санатории и гостиницы. За четыре года через лечебницы прошли почти 336 тыс. раненых. Постановка на государственную охрану памятных мест — вклад в сохранение памяти об исторических событиях и подвиге советского народа», — прокомментировал решение вице-губернатор края Сергей Болдин.

Утверждение режимов охраны и границ территорий достопримечательных мест определяет их дальнейшее развитие, возможности реконструкции, а также возможность вести хозяйственную деятельность при сохранении историко-культурной среды.