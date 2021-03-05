Циолковский, Амурская область, , 09:38 — REGNUM Глава ЗАТО Циолковский Амурской области Сергей Левицкий сообщил на своей странице в Instagram о досрочном сложении полномочий.

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Левицкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он объяснил это необходимостью находиться по семейным обстоятельствам в Благовещенске. При этом Левицкий отметил, что его новая работа будет приносить пользу Циолковскому.

«Огромное спасибо за совместную работу! Благодарен жителям нашего города, губернатору В.А. Орлову, правительству Амурской области, руководству госкорпорации Роскосмос, моим коллегам главам, депутатам Думы ЗАТО Циолковский за поддержку и помощь в работе!», — написал Сергей Левицкий.

Левицкий стал главой Циолковского на конкурсной основе в ноябре 2018 года.

https://www.instagram.com/p/CMBcs8jBAcK/

Как сообщало ИА REGNUM, министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области возглавил Алексей Ракитский, который ранее занимал пост главного архитектора Югры.