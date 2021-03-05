Кольцово, Новосибирская область, , 09:38 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил предприятие «Вектор-Биальгам», где начато производство тестовых партий вакцины «Эпиваккорона», разработанного центром «Вектор». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Генеральный Директор предприятия Леонид Никулин продемонстрировал премьер-министру линию производства готовых форм, где вакцину разливают по ампулам и специальным готовым к использованию одноразовым шприцам. По словам Никулина, предприятие готово к производству 5 миллионов доз вакцины в месяц, а к июню 2021 года производственная мощность будет доведена до 10 миллионов доз в месяц.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Новосибирск посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где была разработана вторая российская вакцина против коронавируса, получившая название «Эпиваккорона».