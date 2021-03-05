Змеиногорск, Алтайский край, 5 марта, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Населённые пункты Змеиногорского района Алтайского края вновь оказались отрезанными от мира после сильных снегопадов. Об одном таком примере сообщает участница сообщества «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») Наталья.

Цитата из группы «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») Так выглядит после снегопадов дорога, ведущая в посёлок пос. Октябрьский Змеиногорского района Алтайского края

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит — трансляция»

Она разместила фотографии дороги в пос. Октябрьский.

«Если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было», — сообщает Наталья.

Цитата из группы «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») В Алтайском крае замело дорогу, ведущую в посёлок пос. Октябрьский Змеиногорского района

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последнее время метели на Алтае практически не прекращаются. Неимоверно много осадков (почти месячная норма) выпало в ночь на 2 марта. Тогда в регионе пришлось закрыть несколько федеральных трасс.

Сегодня, 5 марта, ограничено движение для всех видов транспорта в двух районах Алтайского края (Змеиногорский, Рубцовский).

Читайте также: На Алтае из-за бурана закрыли трассу Змеиногорск — Рубцовск