Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге все три дня во время предстоящих выходных будет морозно и снежно, при этом в понедельник, 8 марта, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, а солнце скроется за плотными тучами. Об этом 5 марта сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в последний рабочий день перед длинными выходными, в пятницу, 5 марта, температура воздуха составит −3… −5 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. Местами пройдет небольшой снег, будет дуть северо-западный умеренный ветер.

В субботу, 6 марта, ночью без существенных осадков, днем снег, вечером в отдельных районах метель. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем юго-западный, западный умеренный, во второй половине дня местами порывы сильного.

Температура воздуха ночью составит −9… −11 градусов, днем 0… — 2 градуса. На дорогах гололедица, днем — снежный накат. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет интенсивно понижаться.

В воскресенье, 7 марта, также ожидается снег, ночью местами сильный, а в отдельных районах метель. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −4… −6 градусов, днем −2… −4 градуса. На дорогах гололедица, снежный накат. Атмосферное давление будет меняться мало.

В понедельник, 8 марта — в Международный женский день — погода в Петербурге будет облачной, днем температура воздуха опустится до минус 8 градусов, а ночью до минус 11 градусов.