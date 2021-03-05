Джакарта, , 09:17 — REGNUM В Индонезии потопили 10 иностранных судов, оказавшихся в водах Батама, у острова Риау, в последние дни, сообщает Antara.

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии поручило потопить ещё 21 иностранное судно у берегов Натуна, Понтианак и Ачех.

В министерстве подчеркнули, что затопление судов продемонстрировало приверженность страны к твердой и бескомпромиссной позиции по отношению к виновным в незаконном рыболовстве.

По данным источника, затопление рыбацких лодок было произведено экологически безопасным способом. Позже затонувшие корабли станут домами для рыб, в том числе местами для роста кораллов.

Индонезия усилит патрулирование, особенно в районах, где иностранные суда занимаются незаконным промыслом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индии в Индонезии заявил, что правительство хочет продолжить программу сотрудничества городов-побратимов Ченнай и Медан.

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