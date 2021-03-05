Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве с 6 по 8 марта городские учреждения будут работать по особому графику. Об этом 5 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Поликлиники будут принимать москвичей 6 марта с 09:00 до 18:00, 7 и 8 марта — с 09:00 до 16:00. Помощь на дому будет оказываться с утра и до восьми вечера, а вызовы приниматься до 19:30. Травмпункты будут работать либо по графику всей медорганизации, либо круглосуточно. Работа с ковид-пациентами будет продолжена в обычном режиме.

Детские поликлиники все три дня будут открыты с 09:00 до 15:00. Помощь на дому будет оказываться по тому же графику, а вызовы приниматься до 14:30.

Также изменят график центры госуслуг, социальные учреждения, загсы.