Лас-Вегас, США, , 08:28 — REGNUM Шанс на возвращение российского бойца Хабиба Нурмагомедова ещё есть. Об этом 5 марта заявил на пресс-конференции президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт.

«Если Хабиб будет заинтересован, он примет бой. Вы же слышали, он сказал «оставьте меня в покое, не задавайте вопросов». Думаю, шанс на его возвращение ещё есть. Дверь для него ещё открыта», — сказал Уайт.

Напомним, в октябре 2020 года, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после того, как защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, заявил, что Нурмагомедов не намерен удерживать титул чемпиона UFC.

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