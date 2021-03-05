Барнаул, 5 марта, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» не считает коронавирус консервативным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, он пояснил:

Момент прикрепления коронавируса к рецептору клетки сцепка S белка «короны» вируса и рецептора

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

"Все оценивается в сравнении, поэтому SARS-COV-2 действительно будет выглядеть более консервативным по сравнению с некоторыми другими вирусами. Но в целом коронавирус, исходя из той информации о нем, которую мы приобрели к настоящему моменту, представляет собой достаточно динамично меняющийся вирус.

Ведь всего за год появились новые штаммы с новыми, порой более опасными свойствами. Есть опасения, что подобная изменчивость коронавируса может привести к снижению эффективности разработанных вакцин. Поэтому я бы не стал считать этот вирус консервативным, он в плане изменчивости явно даст фору многим другим вирусам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, достаточно «консервативным» SARS-CoV-2 назвал бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, которые цитирует «Радио Sputnik», новым штаммом обычно называют всё тот же коронавирус, который в ходе мутаций приобретает некоторые новые свойства.