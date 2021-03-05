Пекин, , 08:06 — REGNUM Китайские власти в 2022 году собираются увеличить свой военный бюджет на 6,8%. Об этом 5 марта говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

«Расходы на национальную оборону составят 1,356 млрд юаней (около $209 млрд — ред.), с приростом на 6,8%; расходы на обеспечение общественной безопасности — 185,01 млрд юаней (около $28,5 млрд), с увеличением на 0,7%», — приводит текст документа агентство Синьхуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из доклада о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии ВСНП стало известно, что Китай будет решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства в дела Гонконга и Макао.