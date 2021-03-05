Ульяновск, 5 марта, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области муниципальным больницам передали восемь новых автомобилей, которые была закуплены за счёт средств федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручает главврачам ключи от новых машин

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Медицинским учреждениям передали восемь автомобилей «Патриот» ульяновского автозавода. На данные цели из федеральной казны потрачено 7,5 млн рублей. В 2021 году планируется приобретение ещё 13 транспортных средств. Ключи от новых УАЗ «Патриот» вручил главным врачам муниципальных учреждений губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По словам главного врача Ульяновской районной больницы Сергея Беззубенкова, новый транспорт будет использоваться для доставки пациентов из отдаленных населенных пунктов в районные больницы, а также для оказания помощи на дому.

Отметим, что в 2020 году Ульяновская область получила 16 автомобилей скорой помощи класса «С» и 28 машин класса «В». Транспорт был закуплен за счёт средств резервного фонда правительства России. За счёт средств областного бюджета приобретено 77 машин УАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют усилить контроль за качеством лечебного питания, разработав единый стандарт для всех больниц. Для этого в регионе будет организован мониторинг состояния пищеблоков и качества организации питания.

Подробнее:Для больниц Ульяновской области разработают единый стандарт питания