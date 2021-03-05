Тирана, 5 марта 2021, 05:36 — REGNUM Комиссия Европарламента по иностранным делам 4 марта одобрила отчет о прогрессе Албании на пути в Евросоюз.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, значительную часть отчета составляют критика и рекомендации.
Особое внимание было уделено выборам. Так, составители отчета обращают внимание на то, что подкуп голосов на выборах должен преследоваться уголовно.
«Свободные и честные выборы обладают первостепенным значением для интеграции в Евросоюз», — говорится в отчете.
Напомним, 25 апреля в Албании пройдут очередные парламентские выборы.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии готовится посетить Албанию