Москва, , 05:34 — REGNUM Россия сможет нарастить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки в соответствии с решением ОПЕК+, принятым 4 марта на заседании мониторингового комитета альянса. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Для нас это очень важно, потому что у нас сезонный спрос, нам необходимо увеличивать объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах и обеспечить растущий спрос на нефтепродукты», — сказал он.

Новак отметил, что дискуссия на заседании была очень бурной, потому что на нефтяном рынке «много неопределённостей», но одновременно стороны отмечали признаки восстановления мировой экономики.

Кроме того, в России весной увеличится внутренняя потребность в топливе, поэтому потребуется «увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ОПЕК+ в январе перевыполнили план по сокращению добычи нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны ОПЕК+ в январе перевыполнили план по сокращению добычи нефти