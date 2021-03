5 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:19 — REGNUM Целую серию исков к российским и иностранным СМИ предстоит рассмотреть арбитражу Москвы, в который обратилось ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». ИА REGNUM попыталось разобраться, чего хочет истец.

2 марта 2021 года в арбитраж Москвы поступили три иска с требованием «об установлении фактов, имеющих юридическое значение», под чем зачастую «скрываются» иски о защите деловой репутации. Во всех делах истцом выступает «Роснефть», и они пока к производству не приняты.

По делу А40−42 719/2021 ответчиками являются латвийское ISTORIES FONDS (юрлицо издания «Важные истории») и Роман Шлейнов, за подписью которого в феврале 2021 года в издании вышла статья о сделке, связанной с оформлением долей в итальянском шинном гиганте Pirelli ещё в 2014 году. Тут следует напомнить, что в июле 2014 года на официальном сайте «Роснефти» было опубликовано сообщение, что сделка по покупке 50% доли в капитале Camfin S.p.A., которая владеет 26,19% акций компании Pirelli & C. S.p.A., закрыта «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов, привлеченных на принципах проектного финансирования при участии ОАО «НК «Роснефть». Доля была куплена у международного консорциума в составе банков «Юникредит», «Интеза» и фонда «Клессидра». Тогда же в совет директоров итальянского холдинга вошли и некоторые представители «Роснефти», включая Игоря Сечина, Касимиро Дидье.

Возвращаясь к искам нефтяной компании в 2021 году.

По делу А40−42 620/2021 ответчиками являются Максим Авербух и ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Тут можно предположить, что спор будет касаться публикации «Сечин спешит на выручку», вышедшей в феврале 2021 года.

По третьему делу (А40−42 722/2021) ответчик — товарищество с ОО «Блумберг Эл-Пи» (США). В издании Bloomberg за последнее время «Роснефть» упоминалась десятки раз.

Официальный комментарий от «Роснефти» в ответ на многочисленные запросы СМИ о причинах столь высокой судебной активности в адрес ряда изданий был достаточно размыт. На своём сайте общество заявило, что публикация «несоответствующих действительности сведений» о его деятельности «сопряжена с рисками репутационных и финансовых потерь», потому фирма «намерена пресекать все попытки публикации и распространения» сведений, которые она посчитает несоответствующими действительности. Вероятно, все поданные иски будут оспаривать те или иные сведения.

Отметим, 25 февраля 2021 года нефтяники подали иск и к ООО «Телеканал «Дождь». Соответчиками в этом деле выступают Денис Катаев и Михаил Крутихин, но иск пока не принят к производству. Его детали неизвестны. Сообщается лишь, что подано «заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Штаб-квартира компании «Роснефть» NVO

Судебные разборки с Bloomberg

С Bloomberg компания «Роснефть» сталкивается в судах далеко не первый раз. Например, в феврале 2021 года арбитраж Москвы прекратил производство по иску к товариществу с ограниченной ответственностью Блумберг Эл-Пи о защите деловой репутации. В этом деле стороны пришли к мировому соглашению.

Ответчик признал, что в статье от ноября 2019 года под названием «Venezuela is secretly exporting millions of barrels of oil» («Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти») он опубликовал сведения, которые «могли быть истолкованы некорректно». Признал ответчик заявление истца о том, что компания или лица, которые входят в группу «Роснефть», «получали нефть в рамках предоплаченных контрактов, заключенных с компаниями группы PDVSA задолго до введения в отношении Венесуэлы санкций США, в качестве возврата сделанных инвестиций, что не свидетельствует о совершении каких-либо незаконных действий со стороны компании в Венесуэле или нарушении санкций США в отношении указанной страны». Более того, ответчик заявил, что ни в коей мере и никогда не давал оснований полагать, что «Роснефть» «причастно к решению о транспортировке нефти с выключением транспондеров, упомянутой в публикации, и ответчику не известно о каких-либо доказательствах данного обстоятельства». Взамен истец утратил право выдвигать новые требования по этому спору.

Миллиарды за заголовок

Не лишним будет напомнить и недавний скандальный иск «Роснефти» к РБК. С последнего за заголовок, не устроивший истца, потребовали рекордную для этой сферы сумму — 43 млрд рублей.

22 июля 2020 года производство по делу «о признании несоответствующими действительности сведений, распространенных на интернет-сайте rbc.ru; о взыскании репутационного вреда в размере 43 000 000 000 рублей» было прекращено. Из материалов суда известно, что «на сайте РБК ответчиком 16.07.2020 года опубликовано соответствующее заявление, в связи с чем спор между сторонами исчерпан, т. е. требования истца удовлетворены после возбуждения производства по делу». Астрономическую сумму иска истец тогда обосновал тем, что «после выхода публикации котировки акций истца на Московской бирже демонстрировали худшую динамику в сравнении с рынком».

К слову, многомиллиардный иск к СМИ «Роснефть» подавала не в первый раз.

В 2016 году компания потребовала с ООО «БизнесПресс» (юрлицо РБК) и АО «РБК-ТВ» опровергнуть и удалить сведения публикации «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от ВР». В качестве компенсации репутационного вреда «Роснефть» потребовала 3,179 млрд рублей.

Первая инстанция в апреле 2016 года иск удовлетворила лишь частично, взыскав всего 390 тыс. рублей. Решение несколько раз пересматривали, и в итоге дело было прекращено после подписания мирового соглашения, в котором ответчики признали, что сведения недостоверны. Оспорен был и сам заголовок. Финансовый вопрос в мировом соглашении не фигурировал, но при этом был предусмотрен не типичный для судопроизводства РФ пункт о том, что ответчики «приносят извинения ПАО «НК «Роснефть» и главному исполнительному директору И. И. Сечину».

Отметим, при этом в российском законодательстве нет никаких «извинений» при рассмотрении репутационных дел.

Фактически обязать кого-то принести извинения в рамках судебного спора — это обязать отказаться от своих убеждений, признать их ложность. По моему мнению, само это требование может противоречить ст. 29 Конституции РФ, в которой прямо указано, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».