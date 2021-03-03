Москва, , 17:05 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» в качестве независимого директора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Коллегой Кнайсль может стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, также включенный в список.

Представителями России в совете могут стать вице-премьер РФ Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, а также глава Роснефти Игорь Сечин.

Также глава правительства предложил кандидатов в члены ревизионной комиссии ПАО.

Документ опубликован 3 марта на официальном портале правовой информации.