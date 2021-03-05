Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Американские и британские власти совместно обсуждают возможность введения против России новых санкций, которые окажут «экстремальное воздействие», сообщило 4 марта агентство Bloomberg.

По информации источников, антироссийские санкции будут вводить из-за якобы имевшего место «нарушения запрета на применение химоружия». При этом президенту США Джо Байдену предложат рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении российского госдолга, либо ввести санкций против «российских олигархов».

Отмечается, что американский лидер может согласиться на предлагаемые варианты при условии, что Россия «вновь нарушит запрет на применение химоружия».

Днём ранее Байден впервые продлил введённые США в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. Обоснованием этого шага для Вашингтона стала неправильная политика Москвы, которая якобы таит угрозу интересам национальной безопасности США.

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