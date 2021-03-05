Тегеран, , 08:53 — REGNUM 4 марта в пакистанском городе Кветта на юго-западе страны был отмечен День культуры белуджей с участием правительственных чиновников и делегации генерального консульства Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Директор Дома культуры Ирана в Кветте Хасан Вакефи возглавил иранскую делегацию на церемонии. Церемония была организована в формате музыкального фестиваля, и по этому случаю музыканты и певцы исполнили различные народные песни Белуджистана. Мероприятие призвано продемонстрировать разнообразие и богатство многовековой культуры, традиций, музыки Белуджистана.

Официальные лица высоко оценили присутствие Ирана на этой церемонии и, подчеркнув историческую, культурную и социальную общность между двумя странами, особенно двумя соседними приграничными провинциями, призвали Дом культуры в дальнейшем проводить такие культурные фестивали с участием иранских артистов, а также организовывать совместную культурную программу в формате кинофестивалей и культурных выставок.

Поздравляя народ и правительство Белуджистана с Днем культуры, Вакефи заявил, что министерство культуры Ирана намерено провести совместный культурный фестиваль с участием иранских артистов. «Данное мероприятие включит в себя проведение выставки декоративно-прикладного искусства и кинофестиваля», — отметил он.