Анкара, , 23:46 — REGNUM Анкара ведет переговоры с неназванным иностранным государством о приобретении силовых установок для своего нового основного боевого танка Altay, сообщил 4 марта глава Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, таким образом может быть решена проблема с танковой силовой установкой, а в перспективе — налажен ее выпуск турецким предприятием.

При этом Исмаил Демир напомнил, что ранее в отношении его самого и возглавляемого им директората США ввели санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции неоднократно заявляли о готовности к началу серийного выпуска первого танка собственной разработки Altay.

Изначально прототип танка Altay оснащался дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкой компании MTU Friedrichshafen GmbH. Германская компания Rheinmetall вместе с турецко-катарским производителем сухопутного военного транспорта создала совместное предприятие для выпуска бронетехники, в том числе и основного боевого танка Altay.

Проект был заблокирован после политического решения правительства Германии ограничить экспорт вооружений в Турцию из-за ее действий в Сирии и Восточном Средиземноморье.

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