Джибути, , 23:36 — REGNUM По меньшей мере двадцать человек погибли в среду в Аденском заливе, выброшенные в море контрабандистами, которые обещали им помочь добраться до Европы. Об этом 4 марта сообщает Le Parisien со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

Мигранты погибли 3 марта в Аденском заливе между Джибути и Йеменом из-за того, что контрабандисты сбросили их в воду.

«Выжившие считают, что по меньшей мере 20 человек погибли. Некоторые до сих пор числятся пропавшими без вести. Пять тел были найдены на побережье», — сообщил Ивонн Ндеге, представитель IOM по Восточной Африке и Африканскому Рогу.

По данным организации, в 2019 году более 100 000 мигрантов попытались пересечь Средиземное море, из которых 1200 погибли в море.