Сыктывкар, , 23:00 — REGNUM В Коми возбудили дело в отношении пятерых участников секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

В 2017 году работа организации была прекращена по решению суда, однако ее участники продолжали свою деятельность.

«В условиях конспирации они руководили ячейкой, устраивали собрания, вовлекали новых участников, собирали деньги на финансирование своей деятельности», — от метили в ведомстве.

В отношении пятерых подозреваемых уже выбрали меры пресечения: одного арестовали, двоих поместили под домашний арест, еще у двоих взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве задержали нескольких участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы».