Москва, , 12:13 — REGNUM Правоохранители задержали нескольких участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве. Возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщает 10 февраля пресс-служба столичного главка СКР.

Подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года, такова версия следствия. Участники собирались в квартире на улице Дыбенко, изучали литературу и сведения, пропагандирующие учение организации, устраивали встречи в формате онлайн.

По 16 адресам проживания участников организации в настоящее время проводятся обыски. По статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» возбуждено уголовное дело.

С задержанными организаторами и участниками собраний проведут необходимые следственные действия, расследование продолжается, отметили в СКР.

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