Лос-Анджелес, США, , 22:47 — REGNUM Кинопродюсер Хирам Гарсия ответил на вопрос о том, получит ли фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» продолжение. Об этом 4 марта сообщает портал Comicbook.

«Мы всегда думаем о будущем», — заявил Гарсия, добавив, что создатели картины уже придумали «действительно отличную историю». Он сообщил, что идея принадлежит Крису Моргану, который создавал сценарий для «Форсаж: Хоббс и Шоу» вместе с Дрю Пирсом.

Напомним, в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу» главные роли исполнили Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) и Джейсон Стейтем (Деккард Шоу). Премьера картины состоялась 1 августа 2019 года, при бюджете $200 млн фильм собрал в мировом прокате $758,6 млн.

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