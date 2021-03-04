Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Помогать Грузии перед лицом «агрессии со стороны России» пообещал глава Пентагона Ллойд Остин, сообщили 4 марта в пресс-службе американского военного ведомства.

Сегодня, 4 марта, состоялись телефонные переговоры Остина с грузинским министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

Американский переговорщик пообещал развивать «оборонные возможности Грузии перед лицом агрессии со стороны России и враждебного влияния».

Глава грузинского минобороны поблагодарил американских коллег за «поддержку» в «военной модернизации в Грузии». Также Тбилиси, судя по заявлению Пентагона, благодарен Вашингтону за «направленные на проведение реформ усилия».

Отмечается также, что Бурчуладзе посетовал Остину на российскую угрозу для безопасности южной республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в грузинских водах прошли учения НАТО.

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