Лос-Анджелес, США, , 22:22 — REGNUM Режиссёр Кристофер Маккуорри выложил в сеть кадр из будущего фильма фильма «Миссия невыполнима 7», на котором запечатлён знакомый поклонникам франшизы персонаж. Изображение он опубликовал 4 марта на своей странице в Instagram.

На снимке запечатлён актёр Генри Черни в образе главы ЦРУ Юджина Киттриджа, который появился в оригинальном фильме «Миссия невыполнима». Поклонники франшизы могут видеть, как сидящий в поезде Киттридж читает газету.

https://www.instagram.com/p/CMAHIAjj3vW/

Ожидается, что премьера фильма «Миссия невыполнима 7» состоится в ноябре 2021 года. Кроме Тома Круза и Генри Черни в фильме снимаются Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби.

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