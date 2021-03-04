Москва, , 22:05 — REGNUM В плане развития платёжной системы Россия отличается от стран Запада и идёт больше по пути Китая. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Фёдоров.

«Развитие платежей по QR-коду-это естественный путь эволюции платежей по банковским картам. Россия отличается от европейских стран или США и идет больше по пути развития Китая. В Китае сейчас больше 90% платежей совершается по QR-коду, никто не использует пластиковые банковские карты или какие либо другие способы платежа. Основная китайская платформа WeChat имеет на сегодня около 50% доли рынка по QR-кодам», — сказал Фёдоров.

По его словам, в России очень широкое распространение получили технологии оплаты с помощью электронных устройств — мобильных телефонов, смартфоров и часов: «Количество операций в России с подобным способом оплаты в разы превосходят количество таких же платежей в Европе. Именно поэтому Совет ТПП РФ по развитию электронной коммерции обратился в Центральный банк России с просьбой провести эксперимент по подключению магазинов к системе быстрых платежей (СБП) напрямую. По этой схеме магазины смогут напрямую получать QR-коды для оплаты товаров или услуг. Сейчас они приходят через банк получателя платежа. Однако банки зарабатывают огромные деньги с каждого платежа на комиссии от эквайринга и им не выгодно развивать систему быстрых платежей, они развивают её только по указу соответствующих органов — Банка России».

В этой связи, отметил Фёдоров, в ТПП РФ попросили «подключить нас напрямую к системе быстрых платежей, чтобы мы могли развивать саму технологию СБП и соответственно развивать пользовательский опыт оплаты по QR-кодам, сделать доступным платеж через систему быстрых платежей по QR-коду и в мобильных приложениях, и на сайтах, и в торговых точках».

Специалист подчеркнул, что 15% рынка безналичных платежей по QR-кодам — это оптимистичный прогноз, но при желании и с нынешним уровнем развития фискальных данных и платежной системы МИР этот результат достижим «при определенной административной поддержке».