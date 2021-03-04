Минск, 4 марта 2021, 21:35 — REGNUM Рабочий визит белорусского министра обороны Виктора Хренина в Россию начался 4 марта, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.
Генерал-лейтенант Хренин пробудет в России до 5 марта включительно. В Москве пройдёт его встреча с министром обороны Сергеем Шойгу: будут обсуждаться «актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Минске Лукашенко провёл совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Говоря о переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, он отметил, что есть ряд вопросов, которые нужно обсуждать на уровне министров обороны.
Глава республики предложил, чтобы Россия поставила в Белоруссию дополнительные самолёты, чтобы на них летали вместе и русские и белорусы. По поводу российских военных баз на территории Белоруссии Лукашенко добавил:
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